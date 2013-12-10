Власть готова возобновить переговоры с МВФ на приемлемых условиях

Украина готова возобновить переговоры с Международным валютным фондом по предоставлению кредита, однако лишь в случае, если МВФ согласится на пересмотр условий его предоставления.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с тремя бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, запись которой транслировал Первый национальный телеканал.

“Вчера у меня был разговор с вице-президентом США Байденом, который мне сказал, что почти решен вопрос с кредитом МВФ. Но я сказал: если будут такие условия, которые нам предлагаются – заморозить зарплаты, пенсии, повысить цены на газ, – нам такие кредиты не нужны. Не нужны нам такие кредиты. Мы, безусловно, сейчас возобновим переговоры (с МВФ – УНИАН), и если будут условия для нас подходящие, мы будем идти по этому пути”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина рассчитывает на собственные силы и видит, как поднять уровень экономики, сохранить динамику роста зарплат и пенсий.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by вв объеме около 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизительно на 40%; обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на имеющемся уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное сворачивание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

2 декабря Азаров заявил, что Украина готова продолжить переговоры с МВФ после смягчения условий предоставления кредита.

8 декабря министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что МВФ пошел навстречу Украине в вопросе формирования тарифной политики, и реальный прогресс в переговорах по предоставлению кредита можно ожидать в течение ближайшей недели-двух.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным большим источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заёмного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.