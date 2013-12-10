МВФ готов помочь Украине - председатель Фонда

Брюссель. Председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Лагард заявила на заседании социального и экономического комитета ЕС, отвечая на вопрос, когда МВФ может предоставить Украине кредит в размере 15 млрд долларов?

“Можем ли помочь Украине? Мы находимся в диалоге с Украиной, то более активном, то менее активном, последние пару лет. Мы хотим помочь Украине, если Украина в нас нуждается, если Украина хочет помочь собственной экономике двигаться в правильном направлении”, - сказала Лагард.

“Есть реформы, которые должны быть проведены. В частности, это касается цены на энергоносители и реформы монетарной системы, которые, на наш взгляд, являются незаменимым механизмом и которые украинское правительство и украинский народ должны преодолеть с тем, чтобы восстановить стабильную ситуацию”, - сказала глава МВФ.

Она сообщила, что “тяжелые переговоры” с Украиной продолжаются.

“МВФ готов помочь в любой момент, если украинская власть будет двигаться в направлении реформ”, - сказала глава фонда.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме около 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультаций с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизительно на 40%; обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на имеющемся уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения являются неприемлемыми.

2 декабря Азаров заявил, что Украина готова продолжить переговоры с МВФ после смягчения условий предоставления кредита.

8 декабря министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что МВФ пошел навстречу Украине в вопросе формирования тарифной политики, и реальный прогресс в переговорах по предоставлению кредита можно ожидать в течение ближайшей недели-двух.

Сегодня, 10 декабря, Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если МВФ согласится на пересмотр условий его предоставления.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.