Евросоюз готов оказать Украине финансовую помощь

Брюссель. Европейский Союз готов оказать Украине финансовую помощь для имплементации Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил на сессии Европарламента в Страсбурге, которая среди прочего рассматривала вопросы “Восточного партнерства”, в частности Украины.

“Мы готовы помочь и поддержать Украину в модернизационном процессе, через кредиты МВФ с макрофинансовой помощью, путем активизации программы Евросоюза по предоставлению финансовой помощи, помочь Украине имплементировать Соглашение об ассоциации, когда оно будет подписана, и привлечь других международных партнеров”, - сказал Фюле депутатам Европарламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине