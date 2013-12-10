Минфин привлек в госбюджет 50 млн долл. и 355 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 10 декабря, привлекло в государственный бюджет 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства в валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США под 7,75% годовых по единственной поданной заявке. Все средства в гривне привлечены в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых также по единственной заявке.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 754,955 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря привлек в госбюджет 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн. В текущем месяце Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 декабря.

По состоянию на 10 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 244,848 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,224 млрд грн, в собственности банков - 81,064 млрд грн, нерезидентов - 9,367 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 декабря, с начала года в госбюджет поступило 119,097 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,290 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,803 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).