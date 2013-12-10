Нацбанк отозвал валютные лицензии у "ПКТБ-Ценные бумаги" и "Спарта Капитал"

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у двух торговцев ценными бумагами – "ПКТБ-Ценные бумаги" и "Спарта Капитал", сообщил регулятор на официальном сайте.

По информации НБУ, лицензии компании "ПКТБ-Ценные бумаги" от 27 марта 2013 года №109 и компании "Спарта Капитал" от 19 января 2010 года №65 отозваны распоряжениями Нацбанка от 6 декабря. Причины отзыва лицензий и информация о выдаче новых лицензий не сообщается.

Справка УНИАН. Компания "ПКТБ-Ценные бумаги" работает на рынке Украины с 2012 года и специализируется на торговле ценными бумагами и деятельности хранителя ценных бумаг.

Компания "Спарта Капитал" работает на рынке Украины с 2011 года и специализируется на торговле ценными бумагами, брокерской и дилерской деятельности, управлении ценными бумагами. Компания входит в финансовую группу "Спарта" как подразделение, управляющее активами фондов, созданных КУА "Спарта".