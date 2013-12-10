Нацкомфинуслуг не планирует национализировать страховые компании “Оранта” и “УПСК”

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не планирует национализировать страховые компании “Оранта” и «Украинская пожарно-страховая компания», в которых была назначена временная администрация. Об этом сообщил глава Нацкомиссии Борис Визиров в ходе пресс-конференции в Киеве.

“Нет сегодня у регулятора видения, чтобы та или та компания превратились в государственную”, - сказал он.

По словам Визирова, “Оранта” прежде всего должна принять меры по оздоровлению компании, провести докапитализацию, выполнить свои обязательства и в дальнейшем систематически выполнять их перед своими потребителями, восстановить доверие к компании и не подрывать доверие к рынку.

“Сегодня временный администратор прекрасно выполняет обязанности главы правления. И уже акционеры начали собираться и думать, какое количество денег необходимо, чтобы выплатить обязательства, поднять уровень стабильности компании”, - сказал Визиров.

Глава комиссии также отметил, что введение временной администрации в компании “УПСК” связано с тем, что комиссия не имела возможности получить во время проверки необходимую информацию, а у компании не было проблем с выполнением обязательств.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 5 декабря отстранила руководство страховой компании «Оранта» и «Украинской пожарно-страховой компании» от управления финансовым учреждением и назначила в них временную администрацию.

Справка УНИАН. СК «Оранта» основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Основными владельцами компании являются "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кипрские компании Backwood Holding Limited (13,7400%) и Geswood Holdings Limited (11,2800%).

СК "Украинская пожарно-страховая компания" зарегистрирована в 1993 году, специализируется на страховании автотранспорта, финансовых рисков, а также страховании туристов, имущества, грузов и багажа.