В Британии сократился торговый дефицит

Разрыв между импортом и экспортом товаров Великобритании сократился, о чем свидетельствуют данные Управления национальной статистики (УНС), передают Вести.ru.

УНС сообщило, что торговый дефицит сократился до 9,7 млрд фунтов стерлингов (15,8 млрд долл.) против 10,1 млрд фунтов стерлингов (16,5 млрд долл.), зафиксированных в сентябре.

В том числе в сфере услуг в Великобритании, у которой традиционно положительное сальдо, общий торговый дефицит не изменился с сентября - 2,6 млрд фунтов стерлингов.

В обрабатывающей промышленности рост составил 0,4% по сравнению с сентябрем, а по сравнению с октябрем 2012 г. сектор вырос на 2,7%.

Промышленное производство в месячном выражении выросло на 0,4%, в годовом - темпы роста составили 3,2%.

Основным фактором роста стало резкое увеличение производства транспортных средств.