Курс доллара обвалился к мировым валютам, золото набирает в цене

Курс доллара снизился к мировым валютам в ходе торгов вторника, 10 декабря, на заявлениях главы ФРБ Сент-Луиса.

К концу сессии доллар опустился к евро до 1,3761 доллара за евро с 1,3739 доллара за евро днем ранее.

Курс доллара к иене снизился до 102,84 иены за доллар со 103,28 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) понизился до 79,98 пункта с 80,14 пункта в понедельник, передает ПРАЙМ.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что небольшое сокращение стимулирования было бы лучшим решением, учитывая сильную статистику по рынку труда в стране.

Кроме того, стоимость золота сильно возросла к концу торгов вторника, 10 декабря, на фоне уменьшения опасений участников рынка относительно сокращения программы QEIII Федрезерва США.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 26,9 доллара, или на 2,2% - до 1261,10 доллара за тройскую унцию.

Как сообщал УНИАН, стоимость золота упала за ноябрь на 6,5%, что является самым большим месячным снижением котировок драгметалла с июня (12,2%).

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