Канада может ввести санкции против украинской власти

Парламент Канады собирается на срочное заседание из-за событий на Евромайдане в Киеве. Об этом сообщили в Конгрессе украинцев Канады, передает ТСН.

В частности, на заседании будет рассматриваться вопрос о введении персональных санкций против украинской власти.

Эту информацию также подтвердил и народный депутат от "Батькивщины" Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч спецназовцев окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.