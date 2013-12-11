«Фокстрот» и Comfy подписали с Госпотребинспекцией меморандум о взаимопонимании

Торговые сети «Фокстрот» и Comfy подписали меморандум о взаимопонимании с Госпотребинспекцией Украины, в то время как торговая сеть «Эльдорадо» отказалась от подписания данного документа, сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов в среду в ходе круглого стола в Киеве.

«Документ, который мы подписали, - результат плодотворного диалога между государством и бизнесом», - сказал Орехов и добавил, что документ является открытым, и в дальнейшем к нему могут присоединиться и другие компании.

По его словам, недавние проверки крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники были вынужденной мерой для защиты интересов не только государства, но и граждан.

«Обилие контрафактной продукции является проблемой для нашего государства, наносит ущерб бюджету и угрожает жизни украинцев», - добавил чиновник и отметил, что подписанный меморандум нацелен на борьбу именно с контрафактной продукцией.

Как отметил исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник, ритейлеры готовы приложить все возможные усилия для взаимопонимания с Госпотребинспекцией.

«Мы за то, чтобы наше законодательство было приведено в соответствие с европейским законодательством, чтобы потребители не переплачивали за двойную сертификацию», - сказал он.

По словам Поврозника, такие игроки на рынке, как интернет-магазины и небольшие торговые сети, не умеют работать в легальном поле, поэтому происходит обман покупателей.

Совладелец сети «Фокстрот» Валерий Маковецкий сообщил, что по результатам проведенных проверок удалось достигнуть соглашения с Госпотребинспекцией.

«В ходе встреч обнаружены моменты двойного трактования законодательства. Основные претензии проверяющих были к документообороту в компании. На сегодня все основные претензии сняты, штрафы будут снижены», - сказал он.

По его словам, необходимые изменения в законодательстве не произойдут быстро, но у Госпотребинспекции и ритейлеров есть понимание, какими будут эти изменения.

Генеральный директор сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy Геннадий Вербиленко согласился с коллегами, что нужно направить совместные усилия на борьбу с каналами реализации некачественной, контрафактной продукции.

«На сегодня есть определенное понимание, как дальше работать, сотрудничество будет иметь нужный эффект», - сказал он.

В то же время, гендиректор «Эльдорадо» Сергей Цыбульский сообщил, что компания не будет подписывать никаких документов, потому что есть определенные препятствия.

«Мы отказываемся подписывать документ, действия потребнадзора считаем незаконными. Эти действия нанесли ущерб репутации торговой сети «Эльдорадо», - сказал он, и отметил, что вчера компания обратилась к Президенту.

«Вчера Президенту Украины Виктору Януковичу было отправлено письмо с просьбой помочь разобраться в данной ситуации, так как господин Орехов кулуарно говорит о том, что все проверки происходят по поручению лично Януковича», - сказал Цыбульский.

По его словам, торговая сеть готова принимать участие в разработке законодательства после достижения соглашения по этому вопросу.

Как отметил глава Госпотребинспекции, действия компании «Эльдорадо» вызваны тем, что по обращению инспекции органы МВД завели уголовное дело по факту невыполнения требований инспекции и решения суда о снятии с продажи 211 наименований товаров в сети.

«В июле 2013 года суд принял решение, что действия Госпотребинспекции правомерны. В ноябре 2013 года мы провели повторную проверку и зафиксировали, что та же продукция, запрещенная нашим актом и решением суда, реализуется, поэтому направили материалы в МВД”, - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным совладельца сети бытовой техники и электроники «Фокстрот», его сеть может быть оштрафована на 1 млрд грн по итогам проверок, осуществляемых Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей. Объем штрафа, наложенного на сеть «Эльдорадо», может составить до 0,5 млрд грн, сеть Comfy также может быть оштрафована на 0,5 млрд грн.

4 декабря Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) сообщила, что по итогам проверок магазинов «Фокстрот» в Одесской области сеть оштрафована на 401 млн грн. По итогам проверок Госпотребинспекции во Львовской области на сеть магазинов «Фокстрот» может быть наложен штраф от 1,3 млн грн до 3,6 млн грн.

28 ноября глава Госпотребинспекции Сергей Орехов заявил, что ведомство завершило проверку украинской сети бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», по результатам которой будет принято постановление о применении к сети штрафных санкций. Орехов пообещал озвучить сумму наложенного штрафа по результатам проверок в течение пяти дней. Тогда же глава Госпотребинспекции обвинил украинские представительства компаний – производителей бытовой техники и электроники, работающие в Украине, а также крупнейшие торговые сети в торговле контрафактной продукцией.

Ранее Госпотребинспекция оштрафовала торговую сеть бытовой техники и электроники «Эльдорадо» на 103,66 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Позже компания «Эльдорадо» оспорила в суде это решение и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции.