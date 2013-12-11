Компания «Карс-Коммерц» получит контроль над банком «Аксиома»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Карс-Коммерц» на приобретение контрольного пакета акций банка «Аксиома», сообщила пресс-служба комитета.

"Предоставлено разрешение ООО «Карс-Коммерц» на приобретение акций ПАО коммерческий банк «Аксиома», которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Банк «Аксиома» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших банков. По данным банка, его крупнейшими акционерами к началу октября 2013 года являлись ООО "Родонит-Финанс" (24,8500%), ООО "Карс-Комерц" (10,49%), ПАО "Алад-Днепр" (10,49%). В январе-сентябре 2013 года банк получил 1,2 млн грн прибыли.