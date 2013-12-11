Республиканцы и демократы договорились о бюджете США на ближайшие два года

Республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о финансировании бюджетных расходов на ближайшие два года, предусматривающем умеренное сокращение трат и позволяющем избежать приостановки деятельности федеральных учреждений, парализовавшей американский госсектор в октябре этого года.

Президент США Барак Обама выразил поддержку межпартийному соглашению, назвав его "хорошим первым шагом", и призвал Конгресс как можно скорее одобрить его, сообщает Reuters.

Палата представителей, вероятно, проголосует соглашение до пятницы, голосование в Сенате может пройти на следующей неделе.

Соглашение компенсирует последствия секвестра бюджета, разрешая увеличить траты на нужды федеральных агентств и дискреционные расходы на $63 миллиарда в течение 2014 бюджетного года, начавшегося 1 октября, и $18 миллиардов - в течение 2015 бюджетного года.

Уровень дискреционных, непредусмотренных законом, расходов ограничен в 2014 году суммой в $1,012 триллиона по сравнению с $967 миллиардами, оговоренными в законе о секвестре бюджета, принятом в 2011 году. Военные расходы будут установлены на уровне $520,5 миллиарда, что позволит избежать дополнительного сокращения на $20 миллиардов в январе, в то время как расходы на внутренние нужды определены в $491,8 миллиарда.В 2015 году дискреционные расходы составят $1,014 триллиона по сравнению с $995 миллиардами, заложенными в законе о секвестре.

В дополнение к уменьшению секвестра на $63 миллиарда, соглашение предусматривает сокращение дефицита бюджета на дополнительные $20-23 миллиардов в течение 10 лет за счет комбинации сокращения государственных льгот, экономии на расходах и увеличения доходов.

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Экономия в размере $12 миллиардов может быть достигнута за счет изменения пенсионных программ для федеральных служащих и отставных военных. Госслужащие, нанятые после 1 января, внесут дополнительные 1,3 процента зарплаты в свои пенсионные накопления в течение первых пяти лет работы. Запланированные корректировки на стоимость жизни в отношении отставных военных будут уменьшены, но не коснутся тех, кто старше 62 лет или вышел в отставку после ранений или по инвалидности.

Сделка предусматривает увеличение аэропортовых сборов, которые авиакомпании уплачивают Администрации по безопасности на транспорте. Сумма не определена, но авиакомпании ожидают удвоение сбора до $5 за билет, что в течение 10 лет составит $10-11 миллиардов.

Секвестр, предпринятый в рамках бюджетного соглашения 2011 года, должен завершиться в 2021 году. Однако сделка, заключенная во вторник, продлит на два года действие положений о сокращении ряда обязательных расходов, включая программу медицинского страхования Medicare для престарелых. На протяжении 10 лет это принесет в казну еще $28 миллиардов.

За рамками соглашения остались ряд проблем, считающихся важными в дискуссии о бюджете США:

- Продление срока действия долгосрочных льгот для почти 1,3 миллиона безработных американцев, которые истекают 31 декабря.

- Отмена сокращения зарплат врачей, занятых в программе Medicare.

- Увеличение доходов за счет отмены ряда налоговых льгот для богатых и крупных корпораций, на чем настаивают демократы.

- Сокращение федеральных льготных программ, на котором настаивают республиканцы, считающие, что увеличение расходов на Medicare, Medicaid и программу социального обеспечения является источником долгосрочных бюджетных проблем.

- План повышения лимита госдолга. Срок действия решения о повышении потолка до $16,7 триллиона истекает 7 февраля 2014 года, и, если он не будет поднят в очередной раз, США могут столкнуться с угрозой дефолта весной 2014 года.