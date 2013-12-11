Северная Корея начала продавать свои золотые запасы

Северная Корея начала продавать большие объемы золота в Китай в попытке справиться с экономическим кризисом. При этом один из приказов основателя северокорейского государства Ким Ир Сена предполагал, что золотой запас нельзя продавать никогда, пишут Вести.ru.

Такой шаг КНДР может свидетельствовать о надвигающемся экономическом коллапсе, сообщаются южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники.

Судя по всему, Северная Корея начала распродавать золотые запасы, объем которых оценивается в 2 тыс. тонн, что эквивалентно $8 млрд, еще несколько месяцев назад.

Экономическая ситуация в стране, как ожидается, ухудшится после отставки заместителя председателя Государственного комитета обороны Чан Сон Тхэка, который является дядей и наставником нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, так как он отвечал почти все экономические проекты с зарубежными странами.

При этом кризис в Северной Корее может привести к укреплению экономического сотрудничества с Южной Кореей, но также и увеличит риски военной провокации.