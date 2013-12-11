На межбанке гривня снизилась к доллару

В среду, 11 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2720/8,2900 грн/долл. по сравнению с 8,2570/8,2670 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,3850/11,4160 грн/евро против 11,3560/11,3760 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на уровне 0,2526/0,2532 грн/рубль по сравнению с 0,2524/0,2530 грн/рубль на 12:00.В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7485 (+0.0335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3735/1,3765.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2450/8,2550 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,3340/11,3535 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2521/0,2526 грн/рубль.