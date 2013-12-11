Чистая покупка валюты населением в ноябре выросла в 3,6 раза

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в ноябре 2013 года составила 782,6 млн долл., что в 3,6 раза больше показателя за предыдущий месяц (216 млн долл.), сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

По информации НБУ, покупка наличной валюты населением превышает ее продажу четвертый месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

В ноябре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,196 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,207 млрд долл., продали - на 1,989 млрд долл.

В то же время по итогам января-ноября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,940 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (9,977 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в ноябре сократились на 94,2 млн долл. и по состоянию на 1 декабря 2013 года составили 22,796 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл.

Национальный банк Украины в ноябре продолжил практику валютных интервенций, возобновленную в сентябре-октябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни почти 800 млн долл., что в 2,69 раза больше объемов предыдущего месяца ( 297 млн долл.).

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 декабря 2013 года составили 18,791 млрд долл., что на 8,93%, или на 1,842 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 20,633 млрд долл.