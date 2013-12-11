Миндоходов на следующей неделе представит модель всеобщего декларирования

Министерство доходов и сборов Украины планирует на следующей неделе представить модель системы всеобщего обязательного декларирования доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Думаю, на следующей неделе вы увидите модель, которую мы вынесем не всеобщее обсуждение», - сказал Клименко.

По его словам, задача министерства сделать систему декларирования максимально удобной для плательщиков. «Наша задача сделать так, чтобы это было современно и необременительно», - отметил он.

При этом, как подчеркнул Клименко, недостатка в разработках такой системы нет. В Министерстве, по словам Клименко, уже наработано немало.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине всеобщего декларирования обсуждается с осени 2012 года, когда Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, заявила о готовности к введению всеобщего декларирования доходов.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года Клименко заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.

В октябре Клименко заявлял, что введение обязательного всеобщего декларирования позволит привлечь в бюджет порядка 20-25 млрд грн дополнительных доходов.