США рассматривают возможность введения санкций против руководства Украины

Государственный департамент США рассматривает разные варианты реагирования на последние события в Украине, в частности и введение санкций против руководства государства, заявила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.

«Все политические опции, в частности и санкции, рассматриваются. Однако в настоящее время проводится оценка ситуации», – цитирует Псаки радио «Свобода».

Представительница Госдепартамента США не уточнила, о каких конкретно санкциях идет речь.

Псаки подчеркнула, что США поддерживают усилия украинцев по защите своих прав и свобод.

В Киеве побывала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она выступила с жесткой критикой попытки разгона Евромайдана в ночь на 11 декабря и заявила, что провела с Президентом Украины Виктором Януковичом «жесткую, но реалистичную беседу».

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