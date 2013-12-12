S&P понизило прогноз по росту экономики США на 2014 год

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз по росту американской экономики на будущий год с 3,1% до 2,6%.

Основными рисками замедления экономисты агентства называют снижение госрасходов. Накануне в Вашингтоне было принято бюджетное соглашение, по которому за два года планируется сократить расходы на 63 млрд долл., сообщают Вести Экономика.

Проекту бюджета еще предстоит в пятницу пройти голосование в палате представителей, которую контролируют республиканцы. Чуть позже аналогичная процедура пройдет в сенате, где большинство за демократами. Эксперты считают, что риски повторения событий октября этого года все еще остаются.

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Еще одним негативным фактором может стать сокращение стимулирующих программ со стороны ФРС, считают в Standard & Poor's. Если бюджет будет принят, то это только повышает шансы на начало сокращения QE.