Минэкономразвития Украины по итогам года ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5%

Министерство экономического развития и торговли по итогам 2013 года ожидает инфляцию в Украине на уровне 0,4-0,5%.

Об этом министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил в эфире телеканала “1+1”.

“Министерство экономического развития и торговли ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5% по итогу года. Это почти ничего”, - сказал он.

Читайте также: Инфляция в ноябре замедлилась до 0,2%

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает по итогам 2013 года незначительную инфляцию.

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2%, ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.