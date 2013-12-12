Прасолов уверяет, что падение экономики Украины приостановлено

Падение экономики Украины приостановилось, что подтверждают показатели ВВП за второй и третий кварталы текущего года.

Об этом министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил в эфире телеканала “1+1”.

“На сегодняшний день реально приостановлено падение экономики, потому что во втором и третьем квартале одинаковая цифра (падения ВВП – УНИАН)”, – сказал министр.

При этом Прасолов отметил, что основным фактором, который отрицательно влияет на рост ВВП, является неблагоприятная ситуация на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Гостата, спад ВВП по итогам как второго, так и третьего квартала 2013 года составил 1,3%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.