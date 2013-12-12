Инфляция во Франции ускорилась до 0,8%

Инфляция во Франции в ноябре 2013 г. ускорилась до 0,8% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Индекс потребительских цен, рассчитанный по стандартам Европейского союза, составил 0,8%. В предыдущем месяце показатель составил 0,7%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee, передают Вести.ru.

В месячном выражении цены не изменились.

Экономисты ожидали показатель на уровне 0,8%.

При этом инфляция, рассчитанная по французским стандартам, составила 0,7%, что также совпало с прогнозом.

При этом продукты питания подорожали на 0,1% по сравнению с октябрем, топливо и электроэнергия стали дороже на 0,6%. Цены на одежду и обувь выросли на 0,1%.

Эксперты Еврокомиссии ожидают, что инфляция в 2013 г. в стране составит 1%, а в 2014 г. показатель увеличится до 1,4%.