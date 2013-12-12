Кабмин Японии одобрил дополнительный бюджет на 53,6 млрд долл.

Правительство Японии одобрило дополнительный бюджет на текущий 2013 финансовый год (закончится 31 марта 2014 года), объем которого составляет 5,5 трлн иен (53,6 млрд долларов). Теперь проект бюджета должен пройти рассмотрение в парламенте страны, передает ИТАР-ТАСС.

Дополнительные средства потребовались японским властям для того, чтобы минимизировать ущерб национальной экономике от повышения потребительского налога, которое запланировано на апрель будущего года. Как ожидается, примерно 3,13 трлн иен (30,5 млрд долларов) будут направлены на финансирование работ по восстановлению северо-востока Японии от последствий землетрясения 2011 года, а также на операцию по дезактивации территорий в префектуре Фукусима, где произошла авария на одноименной АЭС.

Еще более 1,4 трлн иен (13,6 млрд долларов) планируется потратить на строительство новой инфраструктуры, в том числе в ходе подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Кроме того, японские власти приняли решение поддержать программы по повышению занятости среди молодых профессионалов, пожилых людей и женщин.

Повышение потребительского налога является одним из главных способов остановить рост государственного долга Японии, который уже превысил отметку в 1010 трлн иен (более 10,3 трлн долларов), что является одним из самых высоких показателей среди ведущих промышленно развитых государств. Долг Японии уже более чем вдвое превышает ее ВВП. Повышение налога пройдет в два этапа: сначала с 5 до 8% в апреле 2014 года, а затем - с 8 до 10% в октябре 2015 года.