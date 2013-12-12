Британия в следующем году ожидает максимальный за 7 лет рост ВВП

Британская экономика в 2014 г. будет расти самыми быстрыми темпами за последние семь лет благодаря увеличению потребления домохозяйств. Однако их высокая долговая нагрузка будет тормозить рост в 2015 г., говорится в заявлении торгово-промышленной палаты страны, передают Вести.ru.

Согласно прогнозу ведомства в следующем году экономика Великобритании прибавит 2,7%. Напомним, что еще в августе ожидания были менее оптимистичными, прогнозировался рост на 2,2%.

Пиковые значения производства должны быть пройдены во второй половине года - спустя 6 лет с начала финансового кризиса.

Изменения в прогнозах по росту ВВП коснулись и 2013 г. На конец периода теперь ожидается рост на 1,4%, а не на 1,3%. А вот в 2015 г., по мнению торгово-промышленной палаты, экономическая динамика окажется чуть хуже, чем ожидалось ранее. ВВП прибавит не 2,5%, а 2,4%.

Глава ведомства Джон Лонгворт поспешил заметить, что экономика не может расти только за счет сектора недвижимости и потребления населения. Фактически он повторил слова главы Банк Англии Марка Карни, сделанные неделю назад.

"Мы должны найти пути повышения бизнес-инвестиций и увеличения экспорта. Восстановление балансов в нашей экономике имеет для нее решающее значение в долгосрочной перспективе", - сказал он.