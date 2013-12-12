Незаконный отток капитала из развивающихся стран в 2011 году достиг 1 трлн долл.

Отток "грязных" денег через незаконные схемы ускорился на 14% и лишил развивающиеся страны почти 1 триллиона долл. в 2011 году, превысив в десять раз объем международной помощи им, передает Рейтер.

Исследование американской организации Global Financial Integrity, основанное на анализе платежных балансов 150 стран, показало, что 80% всех денег утекло через притворные торговые сделки, остальное - через сомнительные операции с капиталом.

Во второй категории лидировала Россия, которую исследователи назвали крупнейшим экспортером сомнительного капитала с показателем в 191 миллиард долл. в 2011 году. Китай идет вторым со 151 миллиардом долл., тройку замыкает Индия с 85 миллиардами долл.

В целом за последние 10 лет больше других от оттока капитала в обход законных каналов потеряла Азия – 40% из 6 триллионов долл. пришлось на страны региона во главе с Китаем, потерявшим 1 триллион долл.

Однако в процентном отношении к размеру экономики в беспрекословных лидерах - страны Африки к югу от Сахары, теряющие ежегодно 5,7% ВВП при среднем мировом показателе в 4%.

Чемпионами в приросте оттока "грязных" денег стали нестабильные регионы Ближнего Востока и Северной Африки, где этот показатель увеличился на треть с 2002 по 2011 годы - десятилетие, предшествовавшее "Арабской весне", основным лозунгом которой была борьба с коррумпированными автократиями.