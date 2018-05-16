Богдан Гаврилишин: Самая большая экономическая угроза для Украины - дефолт

Углубляющийся политический кризис грозит обострить проблемы уязвимой украинской экономики. Международное финансовое сообщество, оценивающее риски дефолта различных стран, в начале декабря поставило Украину на третье место в списке наименее кредитоспособных экономик мира. Впереди нас только пережившая дефолт Аргентина и находящаяся в состоянии острого экономического кризиса Венесуэла.

Один из самых авторитетных украинцев в мире, член Римского клуба, преподаватель одной из лучших экономических школ - Международного института менеджмента в Женеве (IMD - Швейцария), основавшей всемирный экономический форум в Давосе, Богдан Гаврилишин в интервью УНИАН оценил риски дефолта национальной экономики и девальвации гривни, а также предложил свой рецепт оздоровления экономической системы Украины.

Богдан Дмитриевич, какие на сегодня Вы видите угрозы для экономики Украины?

- Самая большая угроза для Украины - дефолт. В казначействе нет денег. Конечно, есть определенный валютный резерв в Национальном банке. Но его недостаточно.

И перед страной стоит вопрос, что нам нужно делать дальше: или платить за газ, или идти в Таможенный союз и несколько месяцев не платить за него. По крайне мере, есть такое обещание (со стороны России).

И вообще, чтобы экономика могла развиваться, нужен определенный импорт. Также в этой ситуации не приходят инвестиции.

Так что проблема номер один - деньги. Но не те деньги, которые мы можем достать путем выпуска очередной серии облигаций. Теперь Украина находится в таком финансовом, экономическом и политическом состоянии, когда нет возможности сделать прогноз и сказать, что Украина сможет когда-нибудь погасить эти долги.

- Вы действительно считаете высоким риск дефолта?

- Да, я считаю вероятность дефолта высокой. Это - правда. Также ясно, что ситуация в экономике ухудшается. В то же время, правительство говорит, что все в порядке.

- Что может стать адекватным ответом Украины на эту угрозу? Возобновление сотрудничества с МВФ?

- Абсолютно. Европа нас в переговорах с Фондом поддерживает, да и поддержку США мы видим. Но если бы Европа и США захотели нам помочь, то Международный валютный фонд направил бы транш в 3,5 млрд долларов, которые так нам необходимы.

Условия, которые выдвигает МВФ Украине, являются абсолютно разумными, но их непросто реализовать на практике. Например, в вопросе с ростом цен на газ.

- А насколько сейчас высок риск девальвации гривни? Стабильна ли банковская система сегодня?

- Да, есть определенный риск девальвации гривни. Здесь надо принимать во внимание незначительные резервы Национального банка.

Этих минимальных резервов должно хватать минимум на два месяца импорта. Конечно, они должны пополнятся, но их может просто не хватить. А у нас при этом происходит сокращение экономической деятельности.

- То есть, введение более гибкого курса гривни могло бы стимулировать увеличение экспорта?

- Конечно, это - был бы ответ, нормальная реакция. Задаюсь вопросом, как долго можно сохранить искусственную привязку гривни к доллару на уровне 8 гривень за доллар? Это бы помогло (экспортным отраслям - УНИАН) экономики. Но это означало бы девальвацию, де-факто. Нужно признать: это все равно лучше, чем играть в комедию и делать вид, что дефолт не угрожает.

- Как углубление политического кризиса, исторические события на столичном Майдане отразились или отразятся на экономике страны?

- Да, это уже влияет на экономику. В частности, в ряде областей перестали функционировать некоторые структуры, например, советы и исполнительные органы.

Но сейчас трудно сказать, как это будет вредить отдельным предприятиям.

Одна из самых плохих вещей, которые были в экономике в последние годы, -притеснение малого и среднего бизнеса. И это имеет самые негативные последствия как для экономики, так и для политики.

А ведь как раз развитие малых и средних предприятий, а не только гигантов, способствует развитию экономики. Они, в первую очередь, являются более гибкими, быстрее принимают новые технологии, в то время как огромные предприятия имеют слишком большую инерцию.

Хочу также заметить, что у нас уже есть все технологии, с помощью которых мы бы могли произвести все, что сейчас выпускается в Украине, использовав лишь четвертую часть энергетических ресурсов от нынешнего уровня.

Но что делать с теми большими предприятиями? Как им модернизироваться? Остановить свои производства и строить новые? Это лишь пример, который показывает, как важны малые и средние предприятия для национальной экономики.

- Что бы Вы могли порекомендовать нынешней или следующей власти? Что сейчас нужно делать?

- Во-первых, нужно найти выход из сложившейся ситуации (политического кризиса) мирным путем. Во-вторых, нужно еще раз искренне попробовать подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли. При этом нужно поставить перед Европейским Союзом более четкие условия, выгодные и для Украины, и для ЕС.

От введения равных правил игры, создания нормальной судебной системы, гарантирования прав собственности и уменьшения коррупции экономическая система Украины получила бы значительный импульс для развития. И тогда бы пришли большие инвестиции, внутренние и внешние.

- Нужно ли делать Украине выбор между Европой и Россией?

- Нам нужно сохранить нормальные торговые отношения с Россией, это да. Но идти в Таможенный союз... Лучше пускай Россия входит в дискуссию о расширении Евросоюза. Может, когда-нибудь в будущем Россия решит стать частью этого самого Европейского Союза.

- Но в экономическом плане перспективы Украины все-таки в Европейском Союзе?

- Да, я считаю, перспективы Украины в ЕС очень хорошие. Мы можем быть интересны Европе, в первую очередь, в трех секторах: аэрокосмическом, аграрном производстве, а также в информационных технологиях. Например, аэрокосмическая промышленность - один из наиболее важных секторов. Если бы были частью Европы или имели Соглашение об ассоциации, мы бы могли использовать свой проект грузового самолета «Мрия». Там они не имеют ничего подобного. Также наши программисты являются одними из лучших в мире.

- А какую Вы роль видите ключевого сектора украинской экономики - сельского хозяйства?

- Сельское хозяйство сейчас является нашим самым большим козырем. Потому что на сегодняшний день Китай и Индия, население которых превышает 2 миллиарда человек, начали переходить на пшеницу вместо риса. Спрос на эту и аналогичные сельскохозяйственные культуры, включая кукурузу, растет. Здесь важно иметь современную технику и создавать современные аграрные кооперативы.

Мы можем стать житницей для Азии и в некоторой степени для Европы.

Так что наши три сектора экономики - действительно большие козыри. Главное знать как ими играть.

Мы также должны повысить свою энергоэффективность и стать тем самым более конкурентосособными.

- То есть, Вы считаете, что у Украины есть экономическое будущее?

- Абсолютно. В этом вопросе я настроен оптимистично.

***Всю свою долгую жизнь Гаврилишин (87 лет) посвятил Украине. На закате «советской эпохи» он создал в Украине Международный институт менеджмента (МИМ-Киев), который стал первопроходцем и лидером на национальном рынке бизнес-образования.

Богдан Дмитриевич родился в селе Коропцы Тернопольской области. Перед окончанием Второй мировой войны он попал в лагерь для беженцев в Германии, где получил среднее образование.

С 1947 года Гаврилишин жил в Канаде, работая сначала лесорубом, а позже — официантом. Вскоре он, первым из послевоенных эмигрантов, поступил в Университет Торонто, где получил диплом инженера и диплом магистра. После окончания университета и нескольких лет работы в международной компании Гаврилишина направили на обучение по программе МВА в Международный институт менеджмента в Швейцарии. С 1968 года он стал директором этого учебного заведения и бессменно руководил им в течение восемнадцати лет, вырастив целую плеяду специалистов высшей квалификации для сотен компаний во всем мире.

Гаврилишин всегда вел активную научную и общественную деятельность. В 80-х он был избран членом Римского клуба, Международной академии менеджмента, Мировой академии искусства и науки. Также ему присуждены степень доктора экономики Университета Женевы, почетного доктора права Йоркского университета и Университета Альберты, а также почетное отличие Университета Торонто. На его счету более 100 научных статей, участие в конференциях и семинарах в 70 странах мира, а одна из его книг “Ориентиры будущего - к наиболее эффективным обществам” приобрела мировое признание и переведена на восемь иностранных языков.

В 1988 году Гаврилишн инициировал создание Академией наук Украины и совместного предприятия Международного института менеджмента в Киеве (МИМ-Киев), который первым в бывшем СССР стал готовить магистров бизнес-администрирования. Также при активном участии и организационной помощи Гаврилишина в Украине были созданы благотворительный Международный фонд «Возрождение» и Международный центр перспективных исследований.

Богдан Дмитриевич был экономическим советником многих украинских официальных лиц - президентов, премьер-министров, спикеров парламента.

Деятельность Гаврилишина в Украине высоко оценена научной общественностью и высшей государственной властью. Он избран иностранным членом Национальной академии наук Украины, награжден знаком отличия Президента Украины — орденом «За заслуги».

Юрий Куликов, Дарья Андреева (УНИАН)