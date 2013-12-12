Международные резервы России сократились до 511,2 млрд долл.

Объем международных резервов России (МРР) на 6 декабря составил 511,2 млрд долл. против 514,9 млрд долл. на 29 ноября, сообщает Банк России. Таким образом, за неделю объем МРР сократился на 3,7 млрд долл. На предыдущей неделе МРР увеличились на 9 млрд долл, пишут Вести.ru.

МРР представляют собой активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства России.

МРР состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, монетарного золота и других активов. Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России, номинированная в иностранной валюте и размещенная правительством на счетах в Банке России, является составной частью МРР.

Под монетарным золотом понимают принадлежащие Банку России и правительству России стандартные золотые слитки, монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000, золото в хранилище, в том числе за границей.

Рекордного значения МРР достигли в августе 2008 г. - 598 млрд долл. В кризис объем резервов уменьшился до 376 млрд долл. (в марте 2009 г.).