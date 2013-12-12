Миндоходов определило временные нормы для контроля товаров и транспорта на границе

Министерство доходов и сборов Украины определило предельные временные нормативы проведения контроля товаров и транспортных средств в пунктах таможенного пропуска через государственную границу, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Нормативы определены в проекте приказа министерства, выставленного на всеобщее обсуждение. «В частности, таможенный контроль легкового автомобиля при пересечении границы по «зеленому коридору» должен осуществляться за три минуты, товара – за 5 минут. Фитосанитарный и ветеринарный контроль для транспорта или товара не должен превышать 30 минут, а экологический – 2 минут для транспорта и 5 минут для товара», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, проект приказа учитывает временные рамки проверок автобусов и грузовиков, а также авиационного, железнодорожного и морского транспорта.

Как отмечается, такие нормативы будут способствовать избирательности контроля товаров и транспортных средств в пунктах пропуска, а также ускорят пассажиропоток и товарооборот через таможенную границу. «Нормативы также повысят ответственность работников таможенных органов за безосновательную задержку или создание искусственных барьеров при пересечении границы», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве ожидают широкого обсуждения документа и в течение месяца готовы принимать все замечания и пожелания к нему.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения.

В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.