Беларусь рассчитывает в 2014 году получить кредитов на 2 млрд долл.

Минск. Беларусь в 2014 году рассчитывает получить кредитов на общую сумму около 2 млрд долл.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам в парламенте заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович.

«Мы корректировали свои возможности по заимствованиям, вышли на цифру 2 млрд долл. Источники могут быть самыми разнообразными. Надеемся на увеличение источников в двусторонних заимствованиях», - отметил Ермолович.

По его информации, приблизительно 1,3 млрд долл. составит сумма заимствования на внешних рынках. Остальное - заимствования на внутреннем рынке, в том числе путем размещения государственных облигаций.

Как сообщил Ермолович, платежи по обслуживанию внешнего государственного долга Беларуси в 2014 года увеличатся по сравнению с уровнем 2013 года на 255,8 млн долл. и составят 785,3 млн долл.

К этому необходимо еще добавить значительные в будущем году платежи по погашению основного долга перед внешними кредиторами. Погашение кредитов международных финансовых организаций в 2014 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2013 года возрастет на 174,1 млн долл. и составит 1 млрд 843,4 млн долл. Рост обусловлен главным образом наступлением сроков погашения кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС.

На погашение основного долга по другим кредитам (взятым у США, ФРГ, России, банков Китая, Венесуэлы) в будущем году предстоит направить 588,6 млн долл.

«Общая сумма платежей по погашению внешнего государственного долга составит 2 млрд 432 млн долл.», - отметил Ермолович.

Всего зарубежным кредиторам Беларусь должна перечислить в 2014 году около 3,2 млрд долл. Таким образом, чтобы рассчитаться с кредиторами, Беларусь вынуждена залезать в новые долги.