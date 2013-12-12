Путин лишил госпомощи зарегистрированные в офшорах компании

Российские компании с иностранной юрисдикцией будут лишены государственной поддержки, включая кредиты от Внешэкономбанка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, которое транслируется телеканалом «Россия-1». Президент потребовал от компаний, зарегистрированных в офшорах, платить налоги по российским схемам, пишет Лента.ru.

По его словам, зарегистрированным за рубежом компаниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием. «Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции», — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что программа «деофшоризации» отечественной экономики пока не достигла значительных успехов, в связи с чем и необходимо принять вышеупомянутые меры.

Российские власти последние несколько лет озабочены ситуацией с широким использованием офшоров и оттоком средств из страны. В июне Путин пообещал, что Россия подготовит национальный план борьбы с офшорами. В ноябре в Совете Федерации оценили отток средств из России в офшоры за последние 20 лет в размере от 800 миллиардов до триллиона долларов.

Месяц назад Следственный комитет России разработал законопроект по борьбе с оптимизацией налогообложения. В нем, в частности, под удар попадет практика получения кредитов из офшоров или иных зарубежных юрисдикций, что фактически являются финансированием со стороны владельцев.

Многие крупные российские компании не зарегистрированы на территории страны. В числе таких организаций, например, — X5 Retail Group (владелец сетей магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), алюминиевый холдинг «Русал», металлургический «Евраз», мобильный оператор «Вымпелком».