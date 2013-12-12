Для привлечения инвестиций Украине необходимо решить вопрос прав собственности - эксперт

Первый вопрос, который необходимо решить Украине для массового привлечения инвестиций, - это вопрос защиты прав собственности, сообщил журналистам директор Департамента Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников во время пресс-конференции в Киеве.

«Очень много объектов, с которыми инвесторы хотят иметь дело, перешли из государственной собственности в частную по очень сомнительным обстоятельствам. Это означает, что права собственности могут быть обжалованы в суде», - сказал он.

По словам Олейника, иностранные инвесторы готовы работать с несовершенной судебной системой и правоохранительными органами, но инвесторы не будут вкладывать деньги в объекты, по поводу которых могут возникнуть вопросы законности права собственности.

«Поэтому первый вопрос, который необходимо решить, - это урегулирование вопроса права собственности. Сегодня мы изучаем опыт проведения легализации имущества», - сказал он.

Представитель Минэкономразвития также отметил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо решение проблемы возмещения НДС.

«У нас не обеспечено его своевременное возмещение, что приводит к тому, что НДС превращается в налог с оборота. Да еще и с огромной ставкой. Это означает, что пока мы не решим этот вопрос окончательно, у нас всегда будут проблемы для экспортеров. Это не интересует ни одного инвестора», - сказал Олейник, отметив, что сегодня и Минэкономразвития, и Миндоходов, и Минфин совместно работают над решением этой проблемы.

По словам чиновника, необходимо также решение вопроса государственно-частного партнерства: в каких формах оно должно происходить и какие дополнительные гарантии могут получить инвесторы для защиты своих инвестиций.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2013 года составил 1,270 млрд долл., в том числе в третьем квартале приток инвестиций составил 1,247 млрд долл.

На 1 октября 2013 года объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал нерезидентов), внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 56,565 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,246 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала, общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.