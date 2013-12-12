Украина повышает ставку по синдицированному кредиту Sberbank CIB

Кабинет министров Украины с 13 декабря повышает ставку по синдицированному кредиту на сумму 750 млн долл., привлеченному в сентябре текущего года у Sberbank CIB по ставке 6,5% годовых.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 4 декабря №892 «О внесении изменений в пункт 2 Условий осуществления государственных внешних заимствований в 2013 году путем привлечения займа», обнародованном на правительственном сайте.

Постановление изменяет условия осуществления государственных внешних заимствований в 2013 году путем привлечения займа (постановление Кабмина от 21 августа №592).

«С 13 декабря 2013 года на основную сумму займа начисляется доход по ставке 9,5% годовых», - отмечается в постановлении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл. у Sberbank CIB.

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось, что Украина привлечет внешний займ в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, стоимость внешних займов свыше 10% является неприемлемой для Украины, и Минфин будет выходить на внешний рынок при стабилизации рынка.