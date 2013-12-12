ЕС в этом году выделил Молдове, Грузии и Армении 87 млн евро

Брюссель. Европейский Союз выделил в этом году 87 миллионов евро в рамках финансовой помощи странам "Восточного партнерства", увеличив объемы финансирования на 22 миллиона евро по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Общая сумму в 87 миллионов евро в этом году была распределена между Молдовой (35 миллионов), Грузией (27 миллионов) и Арменией (25 миллионов).

"В этом году три восточных партнера были вознаграждены за их усилия относительно демократических преобразований и их преданность основополагающим ценностям. Мы надеемся, что эта группа будет более многочисленной в будущем", - отметил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Средства в Грузии были направлены на борьбу с безработицей и улучшением системы трудоустройства граждан, в Молдове - на повышение уровня жизни жителей сельской местности, а в Армении - на борьбу с коррупцией и реформу государственного аппарата.

В инициативу ЕС "Восточное партнерство" входят Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан, Беларусь и Украина.