Банкам Словении требуются 4,8 млрд евро для предотвращения кризиса

Правительство Словении заявило, что банковскому сектору страны для предотвращения финансового кризиса требуется 4,8 млрд евро дополнительных инвестиций, передает ИТАР-ТАСС.

Результаты проведенных министерством финансов стресс-тестов для основных банков Словении показали, что ситуация в банковском секторе достаточно плачевная. Общая сумма долгов финансовых институтов достигает 4,8 млрд евро, причем львиная доля приходится на три крупнейших банка страны Nova Ljubljanska Banka, Nova KBM и Abanka Vipa, которым требуются, в общей сложности, 3,2 млрд евро для рекапитализации. Остальная часть долгов относится к пяти менее крупным банкам, которым также необходимы дополнительные финансовые вливания в размере 1,6 млрд евро.

Несмотря на столь негативный прогноз экспертов, словенское правительство утверждает, что способно самостоятельно справиться с возникшими проблемами и обойтись без помощи Международного валютного фонда и Европейского союза.

В стабилизационном фонде Словении - 3,6 млрд евро. Дополнительные денежные средства финансисты намерены привлечь с помощью размещения государственных облигаций и реализации части активов государства на фондовых рынках.