Украина подпишет соглашение с ЕС, как только будут сняты проблемные вопросы - Арбузов

Брюссель. Украина имеет политическою волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы, заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Арбузов заявил после переговоров с комиссаром ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефаном Фюле в Еврокомиссии, длившихся три с половиной часа.

"Я подтверждаю, что у нас есть политическая воля к подписанию Соглашения об ассоциации и вот почему мы здесь. Мы готовы будем подписать тогда, когда отработаем все проблемные вопросы, которые мы сегодня обсуждали", - сказал Арбузов на совместной пресс-конференции с Фюле.

"Мы сегодня продолжили переговоры с ЕС для устранения препятствий для подписания Соглашения об ассоциации. Состоялся плодотворный, нелегкий диалог. Мы договорились о начале диалога высокого уровня для того, чтобы обеспечить подписание Соглашения об ассоциации. Будет график переговоров, переговоры будут продолжены и скоро будем готовы к подписанию соглашения", - добавил Арбузов.

Комиссар Фюле сказал, что ЕС готов подготовить "дорожную карту" для имплементации соглашения об ассоциации и ускорения достижения соглашения Украины с Международным валютным фондом, чтобы дальше проводить консультации о выделении кредита stand by от МВФ.

Киев и МВФ ведут переговоры о кредите в размере 15 млрд долларов уже два года.

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