Еврокомиссия не обсуждала с Арбузовым конкретную цифру финансовой помощи Украине

Брюссель. Конкретная цифра возможной финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза для имплементации соглашения об ассоциации на переговорах с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым не обсуждалась.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле заявил после переговоров с украинской делегацией, которые продолжались три с половиной часа.

"Суммы звучат разные - от 5 миллиардов до 160 миллиардов евро. Мы не обсуждали конкретную цифру. Мы говорили, что нужно для соглашения об ассоциации, чтобы оно было подписано и имплементировано. Тогда мы предоставим нашу поддержку", - сказал Фюле.

"Мы дали четко понять нашим украинским партнерам, что ЕС является крупнейшим донором Украины, он готов и дальше помогать модернизации Украины и эта помощь будет больше и больше",- добавил еврокомиссар.

Фюле также сказал, что с Украиной будет работать принцип "больше-за-больше" - когда Киев будет демонстрировать прогресс на пути евроинтеграции и проведения реформ, тогда ЕС будет выделять и больше средств Украине.

Фюле добавил, что будет создана "дорожная карта" для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В состав украинской делегации, которая вела переговоры в Брюсселе, входили министр доходов и сборов Александр Клименко, министр экономики Игорь Прасолов и председатель Нацбанка Игорь Соркин. Делегацию возглавлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

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