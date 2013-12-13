S&P подтвердило рейтинги Италии, прогноз негативный на фоне катастрофического роста госдолга

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Италии "ВВВ/А-2" c негативным прогнозом.

По мнению S&P, Италия обладает богатой диверсифицированной экономикой, но перспективы ее роста остаются слабыми, а показатель госдолга является одним из самых высоких среди всех стран, которым агентство присвоило рейтинг, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, государственный долг Италии за первые восемь месяцев 2013 года увеличился на 70,6 млрд евро - до 2,06 трлн евро или 133% ВВП страны. Большую часть прироста госдолга, а именно 57,8 млрд евро составили расходы на содержание государственной администрации. Всего лишь 8,7 млрд евро из общей суммы прироста были направлены на финансовую поддержку стран зоны евро, испытывающих серьезные экономические трудности. Рекорд был установлен в июне 2013 года, когда госдолг Италии достиг 2,075 трлн евро. Летом рост госзадолженности замедлился, а в августе она даже сократилась на 13,9 млрд евро. И все таки госдолг Италии имеет на данный момент катастрофические размеры.

"После двух рецессий подряд, показатель экономической активности в стране на 8% ниже докризисного уровня (четвертого квартала 2007 года)", - говорится в релизе S&P.

В 2014 и 2015 годах, как ожидает агентство, прогнозируется слабое восстановление реального ВВП Италии на 0,4% и 0,9%, соответственно. S&P отмечает, что производительность растет медленнее, чем зарплаты. Это отразится на продолжающемся уменьшении конкурентоспособности страны перед ключевыми торговыми партнерами.

S&P ожидает дефицит бюджета на уровне 3% ВВП в 2013 году и почти такой же в 2014 году. Правительство Италии ожидает дефицит бюджета в 2014 году на уровне 2,5% ВВП.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае, если правительство Италии окажется неспособным проводить политику, нацеленную на восстановление роста экономики страны. Улучшение прогноза до стабильного с негативного возможно, если в стране будут проведены структурные реформы в различных сферах.

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