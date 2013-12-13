Ernst & Young: экономика Кипра выйдет из рецессии не раньше 2017 года

Кипрская экономика преодолеет спад не ранее 2017 года. С таким прогнозом выступила аудиторская компания Ernst & Young, отвергнув более оптимистичные оценки "тройки" международных кредиторов, передает ИТАР-ТАСС.

По расчетам экспертов, в нынешнем году спад экономики составит 7,4%, в 2014 - 8%, в 2015 году - 2,7% и в 2016 году - 1%. С 2017 года, считают они, начнется восстановление экономической активности при росте ВВП в 1,4%.

"Возвращение к росту не ожидается ранее 2017 года и к тому времени экономическая активность окажется на 20% ниже по сравнению с докризисным пиком, - говорится в докладе Ernst & Young. - Доходы домовладений в этот период будут продолжать падать под давлением мер бюджетной консолидации, включая значительное сокращение зарплат в госсекторе и социальных выплат, а также увеличение пенсионных отчислений и рост косвенных налогов".

Прогноз аналитиков Ernst & Young резко расходится с мнением "тройки" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), которая согласилась в марте выделить республике антикризисную помощь в размере 10 млрд евро в обмен на "стрижку" незастрахованных депозитов, реструктуризацию банковского сектора и принятие мер жесткой экономии.

Эксперты "тройки" уже дважды провели оценку хода выполнения антикризисной программы на острове и скорректировали свои оценки перспектив экономики страны. По их данным, в нынешнем и будущем годах рецессия составит соответственно 7,7% и 4,8%, а уже в 2015 рост ВВП составит 1,1% и в 2016 году - 1,9%.

Аналитики Ernst & Young прогнозируют значительный рост госдолга Кипра, который достигнет, по их оценкам, в будущем году 121% от ВВП, а к 2017 году увеличится до 200,5%.

В эти условиях аудиторская фирма ожидает резкое ухудшение условий на рынке труда, что приведет к тому, что безработица в 2015 году превысит 24%, а в 2015 году - 25%.

Напомним, Еврогруппа одобрила выделение Кипру третьего по счету транша в размере €00 млн долл. Объявление было сделано после завершения обсуждения в Брюсселе министрами финансов зоны евро выполнения Кипром условий предоставления кредитной помощи. Главное внимание было уделено предложенной властями программе приватизации предприятий с государственным участием. Министры "приняли программу и похвалили правительство за предпринимаемые усилия".