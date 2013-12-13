Европейская банковская администрация официально предупредила о рисках виртуальной валюты Bitcoin

Европейская банковская администрация предупреждает об опасностях виртуальной валюты Bitcoin ввиду ее уязвимости и отсутствия законов, защищающих права потребителей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Европейская банковская администрация (European Banking Authority, EBA) предупредила, что виртуальная валюта может использоваться в преступных схемах или при отмывании денег из-за высокой анонимности операций с Bitcoin и рекомендовала не использовать реальне деньги для покупки виртуальной валюты во избежание их потери.

Предупреждение обнародовали через несколько дней после того, как Центробанк Китая запретил финансовым учреждениям осуществлять операции с Bitcoin.

О потенциальных угрозах Bitcoin ранее предупреждал Банк Франции, а Европейский центральный банк и Банк Англии сообщили, что следят за развитием виртуальных валют.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября т.г. стоимость цифровой валюты Bitcoin впервые взлетела выше 1000 долл. за единицу, сделав 400% скачок менее чем за месяц.

На токийской бирже Mt. Gox стоимость биткоина составила 1073 долл., превысив 900-долларовую отметку, которой она достигла 27 ноября.

Стремительный рост цен на виртуальные деньги начался, когда финансовый комитет при сенате США признал Bitcoin в качестве легитимного финансового сервиса. Прибавило популярности виртуальной валюте и то, что она позволяет проводить анонимные транзакции. К примеру, в октябре в Ванкувере появились первые банкоматы, позволяющие обменивать bitcoin на обычные деньги и наоборот, а интернет-магазин PizzaForCoins.com предлагает заказать две пиццы за 0,0216 биткоинов.

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