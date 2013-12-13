S&P подтвердило суверенный рейтинг России, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте "ВВВ", а также аналогичный рейтинг в национальной валюте "ВВВ+" со стабильным прогнозом.

Краткосрочные суверенные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "А-2", рейтинг по национальной шкале - на уровне "ruAAA".

S&P ожидает роста реального ВВП на 1,7% в 2013 году, а затем ускорения темпов увеличения экономики до 2,2% и 3% в 2014 и 2015 годах, соответственно. Инфляция в стране ожидается на уровне 6,4% в текущем году, затем ее темпы снизятся до 5,7% и 5,5% в 2014 и 2015 годах.

"Уровень рейтингов РФ отражает позицию правительства как нетто-кредитора (объем активов лишь немного превышает объем обязательств), которая обусловлена профицитом бюджета в предыдущие годы, хотя в настоящее время бюджет исполняется с небольшим дефицитом", - говорится в сообщении.

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Негативными рейтинговыми факторами остаются структурные недостатки российской экономики, в частности, сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабые политические и экономические институты, подрывающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о сбалансированности рисков с точки зрения их влияния на уровень рейтингов. Бюджет и экономика по-прежнему зависят от изменения цен на основные экспортные товары, прежде всего, на нефть. Однако эти негативные факторы частично компенсируются относительно низким уровнем госдолга.

Рейтинги могут быть понижены, если дефицит федерального бюджета или внешний дефицит окажутся больше ожидаемого из-за продолжительного падения цен на нефть, что приведет к уменьшению доходов от экспорта. Повышение рейтингов возможно в результате расширения экономической базы и ускорения темпов экономического роста.

Как сообщал УНИАН, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что инфляция в России в текущем году не уложится в прогноз 6,0 процента и составит 6,2 процента. Отток капитала, напротив, может вписаться в прогнозные 70 миллиардов долл. и ограничиться 57 миллиардами долл. Сложившаяся тенденция ослабления рубля сохранится, сказал Улюкаев и понизил прогноз среднегодового курса на 2014 год до 33,9 с 33,4 рубля за 1 долл.

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