Палата представителей США одобрила проект бюджета

Двухлетний договор о финансировании бюджетных расходов США, позволяющий избежать очередной приостановки работы правительства в январе и частично компенсировать последствия автоматического сокращения расходов, легко прошел через голосование в Палате представителей Конгресса в четверг, передает Рейтер.

Результатом голосования стали 332 голоса "за" и 94 - "против". Теперь эстафета переходит к Сенату, который должен одобрить договор на следующей неделе.

Соглашение компенсирует последствия секвестра бюджета, разрешая увеличить траты на нужды федеральных агентств и дискреционные расходы в течение 2014-2015 годов и позволит избежать очередной приостановки деятельности федеральных учреждений, парализовавшей американский госсектор в октябре этого года.

Однако ряд ключевых вопросов, в частности, план повышения лимита госдолга, налоговые льготы для богатых и сокращение программ социально страхования, остались за рамками соглашения.

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