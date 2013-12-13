«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) 12 декабря 2013 года приобрел 100% уставного капитала «Банка Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»), сообщила пресс-служба банка ПУМБ.

Согласно сообщению, в результате этой сделки банк «Банк Ренессанс Капитал» стал дочерним банком ПУМБ в рамках банковской группы «ПУМБ», признанной НБУ 19 июля 2013 по решению Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков. Проведение операции было согласовано Нацбанком и антимонопольным комитетом Украины.

Также сообщается, что данная операция не приведет к существенным изменениям в организации контроля за активами группы СКМ, в состав которой входят ПУМБ и «Банк Ренессанс Капитал». Операционное объединение банков ПУМБ и «Ренессанс Капитал» не запланировано.

Справка УНИАН. «Банк Ренессанс Капитал» (Киев, бренд «Ренессанс Кредит») работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк входит в состав финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).

«Первый украинский международный банк (ПУМБ, г.Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.