“Альфа-Банк” и корпорация «АИС» договорились о реструктуризации кредита

Один из лидеров автомобильного рынка Украины группа компаний "АИС" подписали соглашение с “Альфа-Банком” о реструктуризации кредитной задолженности, сообщила пресс-служба автомобильной корпорации.

Согласно сообщению, стороны договорились о новом графике выплат по кредиту, а также о других условиях кредитного соглашения. “АИС” уже произвела выплаты в сумме 57 млн грн в рамках данной сделки, оставшаяся часть кредита будет погашаться согласно утвержденному графику.

"Мы рады тому, что нам удалось договориться об условиях приемлемых как для Банка, так и для клиента. Часть долга была погашена за счет собственных средств заемщика, а остальная часть долга реструктуризирована путем выдачи новых кредитов по рыночным ставкам”, - цитирует пресс-служба директора по правовым вопросам «Альфа-Банка» Сергея Половко.

Также сообщается, что группа компаний «АИС» ведет переговоры с “Альфа-Банком” по вопросам дополнительного финансирования внешнеэкономических торговых операций, а также инвестиционных проектов в Украине.

«”Альфа-Банк” всегда был для “АИС” крупнейшим банком-партнером в сфере корпоративного кредитования. Уверен, что вместе с “Альфа-Банком” “АИС” сможет реализовать много новых проектов», - приводит пресс-служба слова директора группы компаний «АИС» Александра Пугача.

Как сообщалось, долг группы компаний «АИС» перестал обслуживаться в “Альфа-Банке” в начале 2009 года, во время кризиса автомобильного рынка, когда продажи всех операторов упали в 4-5 раз, а сформированные товарные запасы составляли от 12 до 24 месяцев.

На протяжении ряда лет стороны вели переговоры. В середине 2013 года между «Альфа-Банком» и группой компаний «АИС» были достигнуты принципиальные договоренности по условиям реструктуризации. В ноябре 2013 года сделка была завершена.

Ранее «АИС» реструктуризировала и погасила задолженность с такими банками как “Swedbank”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Мегабанк”, “Кредит Европа Банк”.

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».