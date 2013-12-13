Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 9,2%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,2% - до 11,537 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,4% - до 51,877 млрд долл., импорт сократился также на 9,4% - до 63,414 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2013 года составил 0,82 (в январе-сентябре 2012 года также – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 219 стран мира.

По данным Госстата, в январе-октябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился на 22,41%, до 6,439 млрд долл. против также дефицита в январе-октябре 2012 года в 8,299 млрд долл.

По итогам января-октября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 17,7% - до 9,706 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 62,4%, до 406,226 млн долл., импорт каменного угля - на 29,8%, до 1,645 млрд долл.

В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 9,2% - до 11,896 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 7,2%, до 2,257 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-октябре 2013 года против января-октября 2012 года снизился на 4,8% - до 10,376 млрд долл., экспорт – вырос на 0,7%, до 5,722 млрд долл.

Украина в январе-октябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 42,9% - до 2,902 млрд долл., импорт - на 24,3%, до 4,996 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-октябре 2013 года против января-октября 2012 года снизился на 14,7% - до 4,554 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,5% - до 6,551 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл., в т.ч. экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 млрд долл., импорт сократился на 10,1% - до 56,003 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.