Украина и ЕС достигли взаимопонимания в вопросе потерь украинской экономики - Клименко

Правительственная делегация Украины, находящаяся в Брюсселе, смогла убедить представителей Европейского Союза в том, что в случае имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, украинская экономика понесет определенные потери. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, глава которого – Александр Клименко – также входит в состав делегации.

«Взаимопонимание есть, в том числе, и по вопросу серьезных потерь, которые понесет экономика Украины и в первую очередь украинский бизнес после подписания (Соглашения – УНИАН) с ЕС. Мы видим позитивный сигнал в возможности пересмотра и выхода на симметрию в таможенных вопросах (вопросов пошлин - УНИАН), что, безусловно важно для украинских предприятий», - цитирует пресс-служба Клименко.

По его словам, украинская сторона исходила и действовала исключительно с позиций и интересов украинской экономики. «Интересы украинского бизнеса и отечественного рынка должны быть максимально защищены и соблюдены», - сказал Клименко.

В пресс-службе Миндоходов отметили, что переговоры делегаций были продуктивными и показали, что между сторонами нет непреодолимых противоречий. «Наоборот позиции ЕС и Украины достаточно близки, и в результате проведения необходимой подготовительный работы будет достигнуто полное взаимопонимание. Впереди у Украины, правительства, украинского бизнеса несколько месяцев сложной кропотливой работы», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым отправилась в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По итогам переговоров Арбузов заявил, что Украина имеет политическою волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

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