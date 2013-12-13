Монетарная база в Украине выросла на 0,1%, денежная масса – на 0,7%

Монетарная база в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,1%, денежная масса – на 0,7%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за ноябрь вырос на 0,1% (с начала года – на 13%) – до 288,6 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,7% (с начала года – на 13,7%) – до 879,0 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, объем рефинансирования банков НБУ в ноябре составил 9,5 млрд грн (с начала года — 43,9 млрд грн), средневзвешенная ставка составила 6,81% годовых (с начала года - 7,16%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 23,5 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка — 2,04% (с начала года эти — 258,3 млрд грн и 2,05%, соответственно).

По оценкам регулятора, в ноябре стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке выросла на 1,36 п.п. - до 6,10% (с 4,74% в октябре). В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 1,32 п.п. - до 16,90% (с 15,58% в октябре), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,33 п.п. - до 8,52% (с 8,85%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,16 п.п. - до 10,13% (с 9,97% в октябре), в иностранной валюте – на 0,36 п.п., до 6,12% (с 5,76%).

Также сообщается, что общий объем остатков банковских депозитов в течение ноября увеличился на 0,8% (с начала года - на 14,1% ) - до 648,0 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 1,5% (с начала года - на 25,2%). Остатки по депозитам в иностранной валюте понизились на 0,4% (с начала года - на 0,2%). Средства на депозитных счетах физических лиц за этот период выросли на 1,1% (с начала года - на 19,1% ) - до 435,6 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за месяц выросли на 0,1% (с начала года - на 5,2% ) - до 212,5 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в ноябре увеличился на 14,8 млрд грн, или на 1,7% (с начала года - на 9,0%) - до 882,2 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 3,0% (с начала года - на 13,1%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,4% (с начала года - на 10,9%) - до 694,3 млрд грн, физлицам - на 0,7% (с начала года - на 2,6%) - до 187,9 млрд грн.

В ноябре объем наличности вне банков увеличился на 0,3% (с начала года - вырос на 12,1%) - до 227,8 млрд грн. Корсчета банков за месяц уменьшились на 7,9% (с начала года выросли - на 4,6%) - до 25,8 млрд грн. По состоянию на 1 ноября объем обязательных резервов, сформированных банками в соответствии с установленными нормативами, составил 27,3 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 11 млрд грн. Средства правительства в нацвалюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 2,8% (с начала года - в 2,5 раза) - до 1,2 млрд грн.

В ноябре операции по покупке ценных бумаг Национальным банком Украины не проводились (с начала года было приобретено ценных бумаг на общую сумму 38,2 млрд. грн.). В течение 2013 операции по продаже им из своего портфеля ценных бумаг Украины и операции по покупке (продаже) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки Нацбанк также не проводил.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за октябрь вырос на 1,3% (с начала года - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, в то время как денежная масса за этот период почти не изменилась, увеличившись с начала года на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Объем наличности вне банков за отчетный период вырос на 1,2% (с начала года - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

Общий объем банковских депозитов в октябре снизился на 0,4% - до 641,9 млрд грн, впервые с мая 2012 года, когда также было зафиксировано снижение объема депозитов на 0,8%, после чего до конца 2012 и с начала 2013 года фиксировался устойчивый рост депозитов.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.