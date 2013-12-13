Министры иностранных дел стран ЕС обсудят с Лавровым ситуацию в Украине

Брюссель. Министры иностранных дел 28 стран Европейского Союза обсудят ситуацию в Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании Совета ЕС 16 декабря в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

"Конечно, мы будем обсуждать Украину и другие вопросы. Новые события произошли недавно в Украине, и мы должны их обсудить - и это новый вопрос. Это правда, что мы имеем постоянные встречи с Россией и мы обсуждаем все неотложные темы, и эта встреча в понедельник будет поводом обсудить эти темы. Такие диалоги являются частью нашего стратегического партнерства с Россией", - сказал он.

Лавров будет иметь обед с министрами ЕС в понедельник. Эта встреча будет также подготовкой к саммиту ЕС - Россия, запланированному на январь следующего года.

Европейские лидеры отбрасывают идею трехсторонних консультаций в формате ЕС – Украина - Россия относительно Соглашения об ассоциации с Украиной, но настаивают, что готовы обсуждать проблемные вопросы с Россией отдельно. "Мы не хотим никакой конфронтации с Россией. У нас есть намерение двигаться вперед в наших отношениях с Россией", - сказал собеседник журналистам.

Как известно, руководство Евросоюза ранее критиковало Россию за экономическое давление на Украину.

Европарламент 12 декабря принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз разработать контрмеры в случае, если Россия в нарушение норм Всемирной торговой организации будет экономически давить на Украину, в том числе угрозами введения торговых санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евромайдан продолжает стоять