МВФ на следующей неделе обсудит вопрос валютного регулирования в Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда намерен в понедельник, 16 декабря, обсудить положения статьи 4 Соглашения МВФ в отношении Украины, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор по внешним связям МВФ Джерри Райс.

Статья 4 Соглашения МВФ предполагает обсуждение и оценку финансовой политики правительства Украины, в особенности в части валютного регулирования.

«Наш Исполнительный совет будет обсуждать статью 4 в отношении Украины. Дискуссия запланирована на 16 декабря, понедельник. Но позвольте акцентировать внимание - речь идет о статье 4», - сказал Райс.

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При этом он напомнил, что в последние недели контактов между МВФ и властями Украины не было. В то же время глава МВФ Кристин Лагард заявила о готовности помочь Украине в случае, если Украине такая помощь потребуется.

«Мы готовы продолжать дискуссии по этим вопросам и поддержать экономические реформы в Украине. Перечень реформ предусматривает усиление финансового сектора, фискальную консолидацию, сокращение финансовых разрывов, а также повышение тарифов на газ для домохозяйств с одновременным введением механизма социальной помощи порядка 40% домохозяйств», - отметил Райс.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

10 декабря Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн. евро.