Эксперт: 17 декабря соглашение о присоединении Украины к ТС не подпишут

17 декабря в Москве не состоится подписание соглашения о присоединении Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, считает директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он заметил, что «сейчас существуют завышенные ожидания по поводу 17 декабря, скорее, критическое завышение такой фобии относительно присоединения к Таможенному союзу. Важнейший документ, который может быть подписан, - это документ о стратегическом сотрудничестве, но нужно считаться с содержанием документа. Плюс будет подписано более десяти разных документов об экономическом сотрудничестве, но большинство этих документов приняты в украинских интересах».

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По словам Фесенко, «объективно нам нужно развивать сотрудничество и с Российской Федерацией, и с Таможенным союзом, но есть красная линия, где начинаются проблемы - это вступление в Таможенный союз».

В этом контексте эксперт обратил внимание на вчерашнее выступление Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.

“Путин, хоть и немного сказал об Украине, но сказал чрезвычайно значимую вещь. То, что он сказал, очень близко к тому, что предлагал Виктор Янукович. Это формула партнерских отношений «3+1» без членства Украины в Таможенном союзе. Мне кажется, что Путин дал понять, что он готов хотя бы на промежуточный вариант. Это такие партнерские отношения. Это шаг вперед, шаг сближения российской позиции с украинским интересом”, - считает Фесенко.

При этом он заметил, что «не нужно забывать другое: хотя Путин ничего не сказал о прямом участии Украины в Таможенном союзе, но он отметил, что евразийский проект является главным из приоритетов. Он даже назвал конкретные даты, которые совпадают с президентскими выборами в Украине. Россия сейчас использует более гибкую тактику. Она готовится пошагово вовлекать Украину в Таможенный союз и евразийскую интеграцию. Россия сейчас понимает, что если сейчас сказать в лоб о вступлении Украины в Таможенный союз, это только добавит бензин в огонь украинского политического кризиса».

В свою очередь, политолог Кость Бондаренко высказал мнение, что “17 декабря не произойдет ничего чрезвычайного и апокалиптического. Наибольшим событием, которое произойдет в это число, празднование 66-летия Николая Яновича Азарова, не более”.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию РФ, заявил, что Россия готова на экспертном уровне вести переговоры о сотрудничестве Украины и Таможенного союза.

«Начиная с мая текущего года Украина выразила желание присутствовать на всех встречах тройки как наблюдатель, принимать участие в дискуссиях и неоднократно заявляла ранее о своей заинтересованности в присоединении к отдельным соглашениям Таможенного союза. Мы ничего никому не навязываем, но если у наших друзей есть желание совместно работать, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне», - сказал Путин. Президент РФ отметил, что этот интеграционный проект основан на равноправии, на реальных экономических интересах. По словам Путина, евразийская интеграция будет продвигаться без противопоставления другим интеграционным проектам, в частности Евросоюзу.

Премьер-министр Николай Азаров сообщил, что по итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут президенты двух стран Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны снять практически все противоречия во взаимной торговле.