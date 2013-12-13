Азаров: подписание Соглашения с ЕС привело бы к краху украинской экономики

Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на прежних условиях могло бы обернуться полным крахом украинской экономики, сообщил в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" премьер-министр Украины Николай Азаров.

«К моменту проведения Вильнюсского саммита Украины должна была сделать выбор – подписать соглашение и столкнуться, я ответственно заявляю, с неизбежным крахом экономики или отложить подписание и добиться учета интересов Украины», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что в создавшихся условиях льготные торговые режимы с Таможенным союзом для Украины «могли бы отмениться».

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«А ЕС, подчеркиваю, никакого внятного ответа на наши предложения не дал, обязательства повлиять на МВФ осталось невыполненным, - сказал Азаров. – Имея почти 19 млрд долларов валютных резервов, имея 10 млрд отрицательного сальдо в торговле с ЕС, 15 млрд долл. в торговле со странами Таможенного союза, 5,5 млрд долл. выплат по внешним долгам, около 10 млрд долл. платежей за газ по существующим ценам – итого, более 40 млрд долл. против 19 млрд долл. валютных резервов, - какой политик, несущий ответственность за судьбу страны, принял бы решение игнорировать эти факторы и, невзирая ни на что, подписать соглашение?», - спросил Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Киеве начал работу общенациональный круглый стол "Объединим Украину". Встреча проходит в Национальном дворце «Украина» при участии президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады Украины, а также лидеров оппозиции – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.