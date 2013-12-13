Гривня на межбанке подорожала

В пятницу, 13 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2900/8,3000 грн/долл. по сравнению с 8,3090/8,3170 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3750/11,3930 грн/евро против 11,4260/11,4410 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2526/0,2531 грн/рубль по сравнению с 0,2531/0,2538 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8480 (+0.0980).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3758/1,3760, а к 15:00 упали до 1,3723/1,3725.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2850/8,2950 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,4145/11,4325 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2526/0,2531 грн/рубль.